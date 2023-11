Zaskakujące wieści zza oceanu. "Informacja zwrotna" hitem w... Urugwaju

Innym hitem platformy - i to nieprzerwanie od 2006 r. - jest serial o historii i losach brytyjskiej rodziny królewskiej. "The Crown" powrócił na domowe ekrany po roku przerwy, ale Netflix na razie uraczył widzów zaledwie 4-odcinkową częścią finałowego sezonu. Ale za to jaką! Twórcy wreszcie dotarli do jednego z najważniejszych, a na pewno najczęściej wspominanych wydarzeń, jaką bez wątpienia była tragiczna śmierć księżnej Diany w paryskim tunelu. Jak zostało to pokazane? Ile od siebie dodali twórcy "The Crown"? I czy warto czekać na drugą odsłonę pożegnania z tą produkcją?