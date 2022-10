Koordynatorzy intymności pracowali przy "Białym Lotosie". Scen seksu nie brakowało

- Za każdym razem, gdy dobiegałam na piasek, moje kolana się załamywały, upadałam. Po jednym z ujęć Mike podszedł do mnie i z takim przejęciem powiedział: "uwielbiam to, jak upadłaś!". Chciałabym powiedzieć, że to było świadome granie swojej roli. Ja byłam już tak zmęczona, że to wyszło bardzo naturalnie. Pierwszy raz kręciłam scenę w oceanie, więc mimo wszystko byłam podekscytowana – opisuje.