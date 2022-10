Seks, zdrady i trup w wodzie. "Biały Lotos" wrócił i jest lepiej niż w pierwszym sezonie

Meldujemy się tym razem w sielskiej Taorminie. Jest wspomniana już Daphne z mężem Cameronem (Theo James). Z pozoru para idealna. Piękni ludzie, którzy idealnie dogadują się na każdym polu, a przede wszystkim w łóżku. Cameron do Włoch zaprosił swojego kumpla z college’u, który dopiero co potężnie się wzbogacił – to Ethan (Will Sharpe), który jest w związku z prawniczką Harper (Aubrey Plaza). Im też się wydaje, że są parą idealną. Ona stanowcza, on ugodowy. Szybko wychodzi na jaw, że każdy z partnerów ma swoje słabości i do ideału jest im bardzo daleko.