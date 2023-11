W nowym sezonie hitu pojawiła się nietypowa scena. Aktorka wyjaśnia jej znaczenie

– Ta scena była naprawdę druzgocąca i piękna. Dom [Dominic West – przyp. aut.] i ja byliśmy bardzo ciekawi, kiedy się w to zagłębialiśmy. Nie sądzę, byśmy wiedzieli, jak to zagrać i wydaje mi się, że w ogóle nie było prób. Więc to, co widzą ludzie, jest bardzo surowe – to jak pierwsze lub drugie ujęcie dla nas obojga. To rodzaj metarozmowy o żałobie – podzieliła się swoimi odczuciami aktorka.