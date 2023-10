Netflix sfilmował księżną Dianę w kostnicy. Widzowie tego nie zobaczą

Po siedmiu latach od debiutu "The Crown" doczeka się wielkiego finału. Wiadomo, że ostatni sezon został podzielony na dwie części, które trafią na Netfliksa odpowiednio 16 listopada i 14 grudnia. Odcinki 1-4 przedstawią dalsze losy księżnej Diany i jej kochanka, którzy zginęli w wypadku samochodowym. Odcinki 5-10 to przeskok w czasie do lat studenckich księcia Williama i początku jego znajomości z Kate Middleton.