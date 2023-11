Elizabeth Debicki zwlekała do ostatniej chwili. "Byłam całkowicie zdruzgotana"

Przypomnijmy, że ostatni sezon "The Crown" został podzielony na dwie części. Pierwsza, zamykająca wątek księżnej Diany, trafił na Netfliksa 16 listopada. Druga część będzie się składała z sześciu epizodów i zadebiutuje 14 grudnia. Końcówka "The Crown" to życie Williama na nowej uczelni po utracie matki i poznanie Kate Middleton. Ale także złoty jubileusz królowej i wątek drugiego małżeństwa Karola. Oznacza to, że akcja finału "The Crown" będzie się rozgrywać na przestrzeni lat 1997-2005.