Książę Harry nie obejrzy tego odcinka "The Crown". Trudno się dziwić

Uwaga, jeśli seans czterech odcinków szóstego sezonu "The Crown" przed tobą, ostrzegamy przed spoilerem!

Po tragicznej śmierci Diany i Dodiego (w wypadku zginął także ochroniarz milionera) ich duchy ukazują się Karolowi, Elżbiecie oraz Mohamedowi Fayedowi (ojcu Dodiego). Nie są to nadprzyrodzone elementy wsadzone ni z tego, ni z owego do akcji serialu, a bardziej spersonifikowane wizje, myśli o tych, którzy już odeszli. W tych rozmowach żyjących ze zmarłymi słychać pociechę, pożegnanie, wybaczenie. Recenzenci przyjęli ten wybieg dość chłodno - choć to delikatne sformułowanie. Właśnie tego odcinak nie chce (nie może?) oglądać Harry. Według źródła serwisu Page Six jest to dla niego zwyczajnie zbyt bolesne.