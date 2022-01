Użytkownicy TVP.pl ofiarami cyberataku. Telewizja Polska komentuje sprawę

We wtorek 25 stycznia pojawiły się nieoficjalne informacje, że doszło do masowego włamania na konta osób zarejestrowanych na stronie TVP.pl. Do logowania cyberprzestępcy używali poprawnych danych. Według portalu Niebezpiecznik.pl, który nagłośnił sprawę, prawdopodobnie doszło do tzw. password spraying, czyli ataku polegającego na wybraniu jednego, powszechnego hasła i próbowaniu go na wielu kontach w organizacji.