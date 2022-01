Renata Dancewicz odrzuciła pracę w TVP. "Nie chcę brać w tym udziału"

- Nie wiem, czy zachowałabym się tak samo, gdybym nie miała za co żyć i to byłabym moja jedyna szansa na zarobek. Może i bym się zgodziła. W końcu jestem tylko aktorką. Ale dopóki nie muszę tego robić, to nie robię. Bo to, co teraz dzieje się w Telewizji Polskiej, jest naprawdę… widowiskowe. Jeśli mam wybór, nie chcę brać w tym udziału - dodała.