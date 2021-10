"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": to naprawdę ona! Trudno rozpoznać śliczną prezenterkę

Trzecią uczestniczką była Barbara Kurdej-Szatan, która zachwyciła wykonaniem piosenki "Break my heart" Dua Lipy. Aktorka perfekcyjnie odtworzyła choreografię z teledysku, świetnie wyglądała, a przede wszystkim zaśpiewała głosem znanej brytyjskiej piosenkarki. – Byłaś torpedą! Petardą! Aż powiem to na stojąco. Twój występ dziś to była naprawdę petarda. Nie wiem, jak to zrobiłaś, Basia, że trzymałaś twarz z klipu, a ze środka był taki wokal, że mnie aż głowa płonęła! Brawa! – zachwyciła się Katarzyna Skrzynecka. – Podoba mi się taki nostalgiczny sposób śpiewania, bez emocji, ale tak skoncentrowany na pięknej barwie głosu. I to jest to, co mnie ujęło w jej wykonaniu i twoim. Do tego niebywale synchroniczny i piękny ruch. Naprawdę podbiłaś moje serce! – powiedziała Małgorzata Walewska.