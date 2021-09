"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Robert Janowski zwycięzcą pierwszego odcinka 15. edycji

Następnie scenę rozpalił aktor Tomasz Ciachorowski, który wcielił się w charyzmatycznego lidera zespołu Red Hot Chilli Peppers, Anthony’ego Kiedisa. Tomek wykonał popularny utwór "Californication" i zrobił to rewelacyjnie! – Dla mnie super! Wokalnie było świetnie. Troszeczkę Ci spadały końcówki, ale to jest to samo co u Anthony’ego, dlatego, że on ma taką leniwość jakby na końcu – skwitowała Małgorzata Walewska.