TVP chce być jak Netflix. Prezes Kurski ma spore ambicje

Premiery polskich filmów w 2021 roku

- Nasza współpraca produkcyjna i licencyjna z Netflixem to jedna kwestia, a druga to "netflixowski" sposób konsumpcji mediów. Uważam, że jest przyszłością i bardzo dużą szansą dla Telewizji Polskiej. Chcemy mieć quasi netflixowską ofertę konsumpcji mediów, czyli od poniedziałku do czwartku stream seriali, których jest kilka, ale codziennie emitujących premierowe odcinki. Seriale popularne i seriale premium po 21.30. Już od 16.00 prawie do 23 - zapowiada Jacek Kurski.