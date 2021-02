Prorocza scena z serialu "Ranczo". Scenarzyści przewidzieli dojście PiS do władzy [WIDEO]

4 maja 2014 TVP wyemitowało 101. odcinek niezwykle popularnego serialu "Rancho" zatytułowany "Grecy i Bułgarzy". W jednej ze scen rozgrywającej się w biurze senatora Kozła ( Cezary Żak ) Arkadiusz Czerepach (Artur Barciś) słucha radia i nagle wpada na genialny pomysł. Zdaniem internautów scenarzyści hitu TVP właśnie w tym momencie przewidzieli dojście Prawa i Sprawiedliwości do władzy.

Czerepach dostaje olśnienia słuchając piosenki disco polo "Tabun dziki koni". Natychmiast dzieli się swoim pomysłem z senatorem. Jego zdaniem skoro na wybory chodzi zaledwie 40 proc. wszystkich uprawnionych, a to oznacza, że pozostałe 60 proc. elektoratu jest niezagospodarowane.

Wpadki "Wiadomości" TVP. Sporo się ich nazbierało

Z czego to wynika? Ta część wyborców nie rozumie języka, jakim do nich mówią politycy.

Zupełnie jakby część kraju to byli Grecy, a pozostałą stanowili Bułgarzy, którzy nie potrafią się porozumieć.

- To jest fundamentalnej pytanie! Wiadomo, dobrze zarobić, rodzinę ustawić itp. A poza tym: grilla, zimne piwo, potańczyć w dyskotece, trochę seksu i wakacje w Egipcie. Reszta ich g***o obchodzi - mówi postać grana przez Barcisia i szybko dodaje:

- Senatorze, bo my pierwsi do tych Bułgarów przemówimy po… bułgarsku. Pierwszy raz w historii te 60 proc. usłyszy swój własny język! Senator nie rozumie, jaka to jest dla nas szansa?