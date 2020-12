To już jutro! Premiera "Rancza" w cieniu afery

Netflix uzupełnia swoją bibliotekę przed świętami. W połowie grudnia ta popularna platforma vod wzbogaci się aż o 20 nowych tytułów. Wśród nich pojawi się m.in. hit TVP serial "Ranczo" we wszystkich dziesięciu odsłonach. Informacja o premierze jednej z bardziej udanych produkcji TVP ostatnich lat przysłoniła jednak dyskusja wokół tantiem, która rozgorzała w mediach społecznościowych za sprawą wpisu jednego ze scenarzystów, Jerzego Niemczuka. Autor, który wspólnie z Robertem Brutterem stworzył scenariusz do pierwszych sześciu sezonów "Rancza", wyraził nadzieję na Facebooku, że Netflix nie pominie go przy podziale tantiem.