To szczególne wyróżnienie. Manowska pokonała konkurencję

Marta Manowska rozkochała w sobie telewidzów podobnie jak firmowane przez nią programy. "Rolnik szuka żony", którego 7. edycja niedawno dobiegła końca, od lat niezmiennie przyciąga przed ekrany pokaźną widownię i zapewnia TVP pozycję lidera w swoim paśmie. Z najnowszych badań Nielsen Audience Measurement, opracowanych przez wirtualnemedia.pl wynika, że miłosne perypetie rolników oglądało średnio 3,63 mln osób. Co ciekawe, zainteresowanie "Rolnikiem" rośnie. W porównaniu do poprzedniej edycji emitowanej w 2019 r. program zyskał aż 100 tys. fanów.

Marta Manowska wyrosła jednak na ulubienicę widzów nie tylko za sprawą popularności programu, ale i swojej działalności poza nim. To właśnie za te zasługi została niedawno wyróżniona szczególną nagrodą.

Prezenterka chętnie angażuje się w kampanie społeczne i działalność charytatywną. Wspiera m.in. podopiecznych Fundacji "Herosi" na oddziale onkologii dziecięcej w Instytucie Matki i Dziecka, a na jej profilu w mediach społecznościowych często pojawiają się apele o przyłączenie się do zbiórki na rzecz potrzebujących. W czasie pandemii Manowska szczególnym wsparciem otoczyła seniorów, a zwłaszcza kombatantów, dla których rozwoziła posiłki w ramach akcji "Obiady dla bohaterów". To m.in. za to została dostrzeżona przez kapitułę nagród BohaterOn im. Powstańców Warszawskich.