"Rolnik szuka żony": Fani będą zachwyceni! Wiemy, które pary z "Rolnika" wciąż są razem

Jak co roku w święta Bożego Narodzenia Marta Manowska spotyka się z parami z poprzednich edycji "Rolnik szuka żony", by wspólnie porozmawiać o zbliżającym się magicznym czasie. To doskonała okazja dla widzów, którzy zżyli się z bohaterami programu, by mogli sprawdzić, co słychać u rolników, rolniczek i ich rodzin.

W tym roku spotkamy się także z dwiema parami z siódmej edycji. Dzięki zdjęciom z planu wiemy, które pary nadal są razem!