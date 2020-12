TVP nie pozostawia złudzeń. Nie mają na co liczyć

Wszystkie sezony "Rancza" od połowy grudnia będą dostępne dla widzów na całym świecie za pośrednictwem platformy Netflix. Kiedy tylko informacja obiegła media, jeden ze scenarzystów serialu, Jerzy Niemczuk, wyraził nadzieję, że twórcom produkcji z tytułu emisji na platformie przypadnie wypłata tantiem. Koledzy i koleżanki z branży szybko go jednak z tego błędu wyprowadzili, przypominając, że platformy streamingowe tantiem nie płacą. W szerokiej dyskusji w mediach społecznościowych głos zabrała m.in. Anna Jurksztowicz, autorka piosenki "To tylko sny" z końcowych napisów, a także montażystka Beata Barciś, która stwierdziła, że: "Netfilx nie płaci tantiem. Mówią, że nadają ze Stanów i to ich nie dotyczy".