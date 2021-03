Netflix wspiera kobiety. Da im 5 mln dolarów

Nie brakuje tam też polskich nazwisk: Agnieszka Holland , Kasia Adamik, Olga Chajdas, Agnieszka Smoczyńska, Anna Kazejak, Anna Jadowską czy Jagoda Szelc . Netflix planuje kolejne polskie produkcje, więc lista twórczyń i aktorek, których talenty będą mogli poznać widzowie na całym świecie, będzie stawała się coraz dłuższa. By ułatwić dotarcie do inspirujących historii tworzonych przez kobiety, o kobietach i dla kobiet, Netflix przygotował specjalną kategorię, która dostępna jest pod linkiem netflix.com/miedzynarodowydzienkobiet.

- Już wkrótce premiera nowego polskiego serialu "Sexify", gdzie będziemy mieli okazję zobaczyć cudowną kobiecą obsadę. Mamy nadzieję, że będzie to dla nich początek wspaniałej kariery. Polskie talenty coraz częściej dostrzegane są przez zagranicznych twórców - przykładem może być Joanna Kulig, która zagrała we francusko-amerykańskiej produkcji "The Eddy". Kobiety z całego świata mają ogromną siłę i potencjał, a my w Netflix chcemy im dać przestrzeń do kreatywnego rozwoju - dodaje Nagler.