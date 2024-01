TVP całkiem odmieniona? "Najważniejsze, żeby każdy propagandysta został skreślony z listy pracowników"

- Zmianę w TVP widać na pierwszy rzut oka - ocenia. - Jej wyrazem są choćby nowe, ale już znane, twarze, które pojawiają się na antenie, takie jak m.in. Jarosław Kulczycki czy Marcin Antosiewicz. To bardzo profesjonalni dziennikarze i nie mam obaw co do ich rzetelności, ale jednocześnie stawiam im dziś poprzeczkę bardzo wysoko. Zostali wcześniej odsunięci i muszą zrobić dziś wszystko, żeby udowodnić, że nie kierują się rewanżyzmem. To byłby niewybaczalny błąd, który groziłby jeszcze głębszym, niż dotąd uwikłaniem w polski trybalizm.