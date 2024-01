Powróci do TVP? Przez 15 lat był ulubionym prezenterem "Teleexpressu"

"Powinno się stworzyć poważne akademie, zarówno przy TVP, jak i PR, które będą przekazywały wiedzę i uczyły warsztatu dziennikarskiego. Wielu dziennikarzy telewizyjnych i radiowych warsztatu uczyło się w mediach publicznych, bo wówczas były one miejscem, gdzie uczono tego warsztatu, i trafiło do stacji komercyjnych. Dzisiaj koło historii powinno się domknąć i media publiczne powinny korzystać z dorobku mediów prywatnych po to, żeby uczyć warsztatu swoich dziennikarzy – uważa Hirek Wrona.