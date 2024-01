Bolesny upadek. Oglądalność TVP Info sięgnęła dna

Przez niemal cały ubiegły rok TVP Info zajmowało drugie miejsce w rankingu oglądalności kanałów newsowych, osiągając wyniki bardzo zbliżone do osiągnięć lidera – TVN24. W okresie od 1 stycznia do 19 grudnia 2023 roku kanał tematyczny grupy TVN zanotował średnią oglądalność na poziomie 320 tys. widzów, co dało 5,72 proc. udziału w rynku. Kanał TVP Info był niewiele tylko gorszy – 284 tys. widzów przy 5,08 proc. udziale. Trzecie miejsce zajmował Polsat News – 98 tys. widzów.