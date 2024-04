Trudna noc u Prokopów. O krok od tragedii

Marcin Prokop w sobotni wieczór jak zawsze był uśmiechnięty i gotowy do rzucenia celnym żartem na wizji. Po kolejnym odcinku "Mam Talent!" na żywo musiał jednak interweniować w prywatnej sprawie. To była bardzo stresująca noc dla niego i jego żony, Marii. A wszystko to za sprawą ich psa, który nagle bardzo źle się poczuł.