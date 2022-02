Marcin Prokop na romantycznym zdjęciu z żoną. To rzadki widok

Marcin Prokop mimo swojej niemałej popularności, a może właśnie przez nią, nie należy do osób, które epatują swoim życiem prywatnym. Wywiady, w których by o nim opowiadał są rzadkością. Jeszcze większą zdjęcia najbliższych w mediach społecznościowych, a szczególnie romantyczne fotki z żoną. Co więcej, ukochana prezentera też nie czuje potrzeby, by z ich związkiem afiszować się w internecie.