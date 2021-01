"The Voice Senior": Gdy się obróciła, zamarła. Na scenie stała koleżanka z dawnych lat

W latach 70. pani Janina była u progu kariery. Śpiewała, grała, tańczyła i zdobywała ogólnopolskie wyróżnienia. Zajęła miejsce Ireny Jarockiej w zespole Flotylla i wystąpiła z epizodyczną rolą w jednym z odcinków serialu "07 zgłoś się" . Jednak w 1980 r. urodziła dzieci i postanowiła poświęcić karierę dla rodziny. Po latach postanowiła jednak powrócić na scenę w programie "The Voice Senior" .

Jej wykonanie piosenki "To były piękne dni" nie zawojowało serc trenerów i pani Janina, zwana przez znajomych Niną, nie przeszła do kolejnego etapu. Gdy jednak fotele jurorów obróciły się, tak jak to się dzieje w tym programie po każdym występie, Izabela Trojanowska zamarła.