"The Voice Senior": na scenie pojawił się stary znajomy. Jego piosenkę śpiewała Kayah

Andrzej Pawłowski jest autorem tekstu piosenki "Mro Iło" z fenomenalnej ścieżki dźwiękowej do filmu "Bandyta". Ale widzowie poznali go dzięki występowi w 10. edycji "The Voice of Poland".

"The Voice Senior": na scenie pojawił się uczestnik, którego widzowie już znają Źródło: Materiały prasowe, Instagram