Andrzej Piaseczny zareagował na doniesienia TVP. Szybko usunął komentarz

Wokalista i juror programu "The Voice of Senior" może stracić pracę za nagranie z jego 50. urodzin. Padają w nim niecenzuralne słowa w kierunku partii rządzącej. Artysta oficjalnie nie zabrał głosu, ale daje sygnały, co myśli o całej sytuacji.

Share

Andrzej Piaseczny zostanie wyrzucony z TVP? Źródło: AKPA