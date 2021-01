TVP oficjalnie skomentowało zachowanie Piaska. Jest oświadczenie

Podczas swojego przyjęcia urodzinowego, zasiadający w jury "The Voice Senior” Andrzej Piaseczny, wraz z gośćmi skandował wulgarne hasła i śpiewał piosenkę o narkotykach. Telewizja Polska w komunikacie wyraziła ubolewanie nad zachowaniem piosenkarza. Podkreśliła, że na razie nie będzie zmian w rozpoczętej serii "The Voice Senior” (talent-show emitowany jest na antenie TVP2), ale przy obsadzaniu kolejnych produkcji programu weźmie pod uwagę zachowanie celebrytów także w życiu prywatnym.

Przebieg imprezy z okazji 50. urodzin Andrzeja Piasecznego opisał "Super Express", który opierał się na krótkich relacjach wideo, zamieszczanych przez lidera formacji Behemoth w jego Instastories. Podczas wznoszenia toastów Piaseczny krzyknął „J…bać biedę”, a za chwilę dodał: „J…bać PiS i Konfederację i wszystkich k…rwa tam co tego”. Podobnie swoje poglądy wyrażała menedżerka piosenkarza, która do nagrywającego ją smartfona dwukrotnie krzyknęła: „J…bać PiS”. My o całej sprawie informowaliśmy tutaj .

Goście jurora "The Voice Senior” na melodię jego hitu "Śniadanie do łóżka” zaśpiewali mu tekst: "Otwarte masz ramiona na życie, nieobce ci są dragi i picie” - "Ale tylko miękkie" - wtrącił Andrzej Piaseczny. - "Twarde, hera, hera" - ripostował Adam "Nergal” Darski. - "Miękkie, ku…rwa!" - pozostawał przy swoim Andrzej Piaseczny.

Co na to zatrudniająca piosenkarza Telewizja Publiczna? W komunikacie wydanym w sobotnie popołudnie TVP stwierdziła, że "nie akceptuje wulgarnych i gorszących zachowań, w tym takich, jakie zaprezentował ostatnio Andrzej Piaseczny. Nadawca dodał, że "wyraża ubolewanie, że do takiego poziomu mogła zniżyć się osoba zaproszona do udziału w programie telewizji publicznej”.