Piotr Najsztub znika z TOK FM. Nie kryje pretensji. "Powielanie narracji TVP"

Przypomnijmy, że chodzi o słowa Najsztuba: "Ja bym się nie zdziwił, gdyby na przykład Donald Tusk podszedł do Morawieckiego i dał mu w pysk, po prostu, tak po ludzku, co się Morawieckiemu należy za nieustanne kłamstwa i szczucie", które padły w audycji "Prawda nas zaboli" trzy miesiące temu. TVP Info nagłośniło sprawę pod koniec sierpnia, gdy fala oburzenia zalała Twittera po wpisie prawicowego publicysty. To wtedy Robert Tekiela pisał o "odstrzeleniu Tuska przed wyborami".