Tomasz Lis nie wraca na antenę TOK FM. Agora podała powód

Pod koniec maja RASP, wydawca "Newsweeka", w trybie pilnym rozstał się z Tomaszem Lisem, wieloletnim redaktorem naczelnym gazety. Miesiąc później Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski przedstawił historie byłych współpracowników Lisa posądzających go o mobbing. Po tej publikacji w redakcji doszło do Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, która potwierdziła, że procedury antymobbingowe w firmie działają prawidłowo. Jednak zadaniem urzędników nie była ocena, czy za czasów Tomasza Lisa doszło do konkretnych przypadków mobbingu. Mimo to dziennikarz odebrał raport z kontroli na swoją korzyść.