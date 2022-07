To nie był błąd. "Wiadomości" celowo zapętliły słowa Tuska

Tulicki w swoim materiale skupił się na barierze, która powstała w ostatnich miesiącach na granicy z Białorusią, by uniemożliwić nielegalnym imigrantom dostać się na teren UE. - To, że zburzenia zapory chce Łukaszenka czy Putin, nikogo raczej nie dziwi. Co innego w przypadku polityków polskiej opozycji, którzy mówią jednym głosem ze wschodnimi reżimami. To już może, a nawet powinno dziwić - mówił dziennikarz TVP.