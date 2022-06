KRRiT chce ukarać TVP za "fur Deutschland" Tuska. "To uporczywe naruszanie ustawy"

Widzowie "Wiadomości" TVP już ponad sto razy mogli oglądać wyrwany z kontekstu fragment wypowiedzi Donalda Tuska, który mówił "fur Deutschland". Redakcja Danuty Holeckiej wykorzystuje to przy każdej możliwej okazji, by zasugerować proniemieckie działania szefa opozycji. Część rady programowej TVP znowu złożyło skargę do KRRiT i domaga się zdecydowanej reakcji.