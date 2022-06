"Fakty" TVN bezlitosne dla Morawieckiego. Tyle mamy z obietnic premiera

W "Wiadomościach" TVP często pada hasło, że za rządów PiS Polska jest wielkim placem budowy. Co i rusz mówi się o nowych inwestycjach i projektach rozwoju. "Fakty" TVN podeszły do tego tematu z nieco innej strony, analizując dotychczasowe obietnice premiera i gotowe efekty. Nie wygląda to dobrze.