"Fakty" TVN mocno o Durczoku. KRRiT rozpatrzyła skargę

Po emisji wieczornego wydania "Faktów" widzowie mocno skrytykowali sposób, w jaki pożegnano Kamila Durczoka. "Przykre! To już w wiadomościach TVP lepiej go pożegnali" - padały komentarze na profilu stacji na Facebooku. Zaś do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęła skarga z powodu rzekomego "oczerniania osoby zmarłej".