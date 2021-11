Kontrowersyjny reportaż "Faktów" TVN. KRRiT zajmie się materiałem o Durczoku

Kamil Durczok zmarł nad ranem 16 listopada. Wieloletni współpracownik TVN-u i szef "Faktów" został pożegnany przez byłych kolegów w dość kontrowersyjny sposób, co oburzyło wielu widzów. Do KRRiT wpłynęła tylko jedna skarga z tym związana, ale to wystarczy do wszczęcia procedury.