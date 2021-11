Postawa "Faktów" oburzyła widzów. "Wstyd, zero szacunku"

"A wystarczyło tylko go pożegnać i krótko wspomnieć. Jak dla mnie materiał żenujący i poniżej krytyki", "Okropny materiał. Po co teraz wspominać jego błędy? Zero szacunku", "Wstyd", "Tym udowodniliście TVN-owcy, że nie szanujecie ludzi" – piszą oburzeni widzowie.