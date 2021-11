Jacek Gasiński wspomina słynne wideo z Durczokiem. W 2009 r. nagrano go z ukrycia. Film stał się hitem internetu

- Każdy ma wpadki w pracy. To akurat nagranie świadczyło o tym, że wokół siebie Kamil nie miał samych przyjaciół. Przecież ktoś to nagrał i wyniósł w świat. Ale tak naprawdę, czy ten "upier…" stół zaszkodził Durczokowi? To nagranie udowadnia, że Kamil był perfekcjonistą, dbał o każdy szczegół.