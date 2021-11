Ostatni wywiad Kamila Durczoka. Nie zdążył go autoryzować

"Pokonałem nowotwór, mimo że lekarze dawali mi na to 15 proc. szans, ale nie nauczyło mnie to szacunku do życia. Wręcz przeciwnie. Zacząłem rozrabiać jeszcze bardziej. Zrobiłem licencję pilota, coraz szybciej jeździłem autem, wielokrotnie ryzykowałem. Zresztą, inne choroby też niewiele mnie nauczyły" - wyznał dziennikarz.