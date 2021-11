"Kamil miał wielki żal". Gorzkie słowa przyjaciela Durczoka

Durczok urodził się w Katowicach i był związany ze Śląskiem, choć przez większość swojego zawodowego życia pracował w Warszawie. Do Telewizji Polskiej trafił w 1993 roku, najpierw do katowickiego ośrodka, a później na ogólnopolską antenę. W 2006 roku przeszedł do TVN-u, gdzie był gospodarzem, a następnie naczelnym "Faktów". Pracował tam do 2015 roku, odchodząc w atmosferze skandalu. Potem pojawiał się jeszcze na antenie Polsatu, gdzie prowadził autorski program "Brutalna prawda. Kamil Durczok ujawnia". Był laureatem w zasadzie wszystkich liczących się nagród dla dziennikarzy: Grand Pressa, Złotej Kamery i Wiktora.