Mowa nienawiści? Ekspertka analizuje materiał "Wiadomości" TVP

W bardzo znaczący sposób. Bycie politykiem to kwestia wyboru, dokonania pewnej życiowej decyzji, a nie cecha przyrodzona. Osoby, które decydują się na taką karierę czy sposób życia, muszą być przygotowane na to, że ich działalność może się spotykać z negatywnymi ocenami. I że w przestrzeni publicznej pojawiać się mogą bardzo atakujące odpowiedzi ze strony różnych osób czy grup. Taki już "urok" bycia politykiem. Nie oznacza to oczywiście, że nie dokonuje się wobec nich przestępstw takich jak groźby karalne czy znieważenie. Ale nie jest to mowa nienawiści w czystym tego pojęcia znaczeniu, jeśli odnosi się do funkcji, a nie - do przyrodzonej cechy danej osoby.