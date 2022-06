Takiego "odlotu" dawno nie było. Pasek "Wiadomości" o Tusku jest źródłem memów

Skąd w ogóle pomysł na to, by powiązać "bezradnego Tuska" z inflacją? Reportaż "Wiadomości" miał wyraźnie na celu podkreślić zasługi rządu, który wprowadza kolejne programy społeczne (500+, dodatkowe emerytury itp.), obniża VAT i akcyzę na żywność, paliwo i energię. Co w połączeniu z "dynamicznie rosnącymi wynagrodzeniami Polaków" sprawia, że jest teraz znacznie lepiej niż za rządów Tuska.