"The Voice Senior ": Izabela Trojanowska i Witold Paszt nowymi trenerami

Po ogromnym sukcesie pierwszej edycji talent-show dla seniorów telewizyjna Dwójka już jesienią pokaże drugą odsłonę programu. Już niebawem widzowie zobaczą nie tylko nowych uczestników, ale i trenerów. Z tą rolą w programie pożegnali się Marek Piekarczyk i Urszula Dudziak, która zasili jurorski skład w "The Voice of Poland". Trwają nagrania Przesłuchań w Ciemno drugiej edycji "The Voice Senior". Na scenie zaśpiewa ponad 40 muzykalnych seniorów po 60. roku życia. Wokalne umiejętności uczestników oceniają Alicja Majewska i Andrzej Piaseczny oraz debiutujący w roli trenerów Izabela Trojanowska i Witold Paszt.