Zwycięzca "The Voice of Poland" wziął ślub. Ukochana kibicowała mu w programie

Krzysztof Iwaneczko po wygranej w "The Voice of Poland" złożył deklarację, że zlicytuje wygraną statuetkę i odda część wygranej sumy (50 tys. zł), by pomóc dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Przemyślu. Wspaniały gest 20-latka został zapamiętany, a on sam dalej rozwijał się w branży muzycznej.