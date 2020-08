Rafał Brzozowski ma nowe zajęcie w TVP. Sam zaczynał jako uczestnik

Brzozowski w 2002 r. pojawił się w "Szansie na sukces", ale dopiero udział w "The Voice of Poland" (2011) pomógł mu zdobyć ogólnopolską rozpoznawalność. Śpiewał i nagrywał, a jednocześnie zadomowił się w telewizji. Po "Tańcu z gwiazdami" dostał posadę prowadzącego w "Kole fortuny".

Później został gospodarzem "Jaka to melodia?" (Norbi dostał "Koło fortuny"), a od listopada będziemy go oglądać w nowej roli. Właśnie wtedy na antenie pojawi się druga edycja muzycznego show "The Voice Senior", w którym Brzozowski zostanie prowadzącym.