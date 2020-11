Widzowie od razu to zauważyli. Kolejna wpadka TVP

Za nami pierwszy odcinek finałowy 11. edycji "The Voice of Poland". O szansę na udział w finale i główną wygraną, jaką jest kontrakt płytowy i 50 tys. zł stanęło szesnaścioro uczestników, po czterech z każdej drużyny. Emocji nie brakowało, a na widzów od początku czekały niespodzianki. Jedną z nich była zmiana prowadzących. Zamiast duetu Musiał i Zdrójkowski , serialowych braci z "Rodzinka.pl", show prowadzili Tomasz Kammel i Małgorzata Tomaszewska . Zmieniono też reguły.

Zgodnie z nowymi zasadami trenerzy oceniali wszystkich uczestników, przydzielając im punkty. Z każdej drużyny dalej przechodził ten, kto zdobył ich najwięcej. Każdy z trenerów wybierał też jednego uczestnika ze swojej grupy, który przechodził do ćwierćfinału. Co ciekawe, nad przebiegiem głosowania czuwał notariusz. Najwięcej emocji wśród komentujących show w mediach społecznościowych widzów i tak wzbudziły jednak burzliwe oklaski dobiegające z... pustego studia.

"Wstawki publiczności na poziomie podstawówki. Bardzo źle się to ogląda. Sztuczne oklaski od razu można rozpoznać. Taka teraz technologia, a tak kiepsko to zrobione" - ubolewał jeden z internautów na facebookowym profilu "The Voice of Poland", a wielu kolejnych przyznało mu rację.