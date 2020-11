"The Voice of Poland": Maciej Musiał i Adam Zdrójkowski nie poprowadzą pierwszego finałowego odcinka

Serialowi bracia z "Rodzinki.pl" od kilku edycji współprowadzili kolejne etapy show "The Voice of Poland": Bitwy, Nokaut oraz odcinki finałowe. Niestety w najbliższą sobotę nie zobaczymy Macieja Musiała i Adama Zdrójkowskiego. Powód? Po podjęciu decyzji o nagraniach odcinków finałowych okazało się, że terminy innych zobowiązań zawodowych obu aktorów uniemożliwiły im pojawienie się na planie "The Voice of Poland".