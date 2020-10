Górniak aż się skrzywiła. Musiała wybrać między złą i gorszą

Na pierwsze dwa występy chciałam spuścić zasłonę milczenia. Zarówno Mateusz i Monika z drużyny Michała Szpaka oraz Natalia i Ola od Edyty Górniak nie będą wspominać swoich wykonów dobrze. Polska diva aż skrzywiła się, gdy usłyszała, jak fałszują jej podopieczne. Paradoksalnie, z tej czwórki do domu wróciła jedynie Monika.

W grupie chłopaków z zespołu Afromental na pierwszy rzut poszli uczestnicy, którzy na przesłuchaniach zrobili prawdziwą furorę, czyli Hamza i Michalina. Wokaliści zmierzyli się z piosenką Michaela Jacksona "I Just Can’t Stop Loving You" i zaliczyli niesamowity występ, dzięki czemu oboje przeszli dalej. Michalinę skradła Edyta Górniak.

Z szlagierem wszystkich programów typu talent show i babskich wieczorów, czyli utworem "Respect" Arethy Franklin zamierzyła się kolejna para z drużyny Urszuli Dudziak. Martyna i Marcelina były doskonałe techniczne, zaśpiewały świetnie i zebrały pochwały od trenerów. Dla takich wykonów ogląda się "Voice of Poland" . Urszula wybrała Martynę. Niestety Marcela musiała szukać pocieszenia w objęciach bliskich.

Piosenkę Piotra Szczepanika pt. "Kochać" wykonali doświadczeni scenicznie Agata i Piotr z grupy Tomsona, i Barona. Niestety występ nie należał do najlepszych. – Ja tego nie zrozumiałam. Nie wiem co się wydarzyło, wyglądało jak pierwsza próba – podsumował Michał Szpak. Piotr pozostał w drużynie chłopaków, a Agatę paradoksalnie skradł trener, który chwilę później nie szczędził jej gorzkich słów.

Ostatni występ odcinka należał do duetu z grupy Michała Szpaka. Paweł i Szymon zaśpiewali "The Lazy Song" Bruno Marsa i nie poszło im najlepiej. Trener zdecydował się, że w dalszą przygodę w show zabierze Szymona. Drugiego uczestnika postanowili uratować Tomson i Baron. Co więcej, Paweł strącił z czerwonego krzesła Magdę, której duet z Sylwią był prawdziwą ucztą.