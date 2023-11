"The Voice of Poland". Steczkowska wytłumaczyła się z kontrowersyjnej decyzji. "Emocjonalna rzeźnia"

Za nami pierwsza część ćwierćfinału 14. edycji "The Voice of Poland". Do kolejnego etapu przeszły po dwie osoby z drużyny Marka Piekarczyka i Justyny Steczkowskiej. Oboje mieli twardy orzech do zgryzienia - jednego półfinalistę wybierali widzowie, jednego mentorzy. Steczkowska, która wcześniej tłumaczyła się z kontrowersyjnej decyzji z poprzedniego odcinka, była tak zaskoczona decyzją widzów, że zaniemówiła.