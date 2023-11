Przechodzień "skradł show" dziennikarzowi TVP Info. Dorwał się do mikrofonu i się zaczęło

Jak co roku w Dniu Niepodległości w Warszawie odbył się marsz, w którym, jak ocenił Rafał Trzaskowski, udział wzięło ok. 40 tys. uczestników. Wydarzenie przebiegło w spokojnej atmosferze, choć, jak zwykle, doszło do kilku niepokojących incydentów (m.in. spalenie flagi Unii Europejskiej). Te udokumentowano i zgłoszono na policję.