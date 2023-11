Dziewczyna odpadła z programu. Juror miał dla niej propozycję

Popularny program "The Voice of Poland" właśnie wkroczył w kolejną fazę. Najnowszy odcinek talent show został wyemitowany na żywo w sobotę, 4 listopada 2023 r. W pewnym momencie na antenie telewizyjnej "dwójki" padła zaskakująca propozycja ze strony Marka Piekarczyka do młodej uczestniczki.