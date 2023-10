"The Voice of Poland". Widzowie niszczą show TVP. "Dno rozrywkowe"

U wielu widzów emocje były tak duże, że skrytykowali nie tyle decyzję Steczkowskiej, co cały program. "To jest dla mnie koniec 'The Voice'. Żenujące, powinniście się wstydzić", "Dno rozrywkowe", "Prosimy o poziom muzyczny", "Ten program to porażka. Lansuje trenerów. Na niektórych już nie da się patrzeć. Sam plastik" - napisali w sieci.